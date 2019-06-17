Что делать и когда не платить: С июня украинцы могут получить коммунальные платежки со штрафами (Видео). Новости

С мая коммунальные службы могут начислять пеню при наличии задолженности по оплате. И уже с июня украинцы получат первые платежки, в которых будет указан штраф.

«Коммуналку» следует оплачивать до 20 числа каждого месяца, иначе будет начисляться пеня. Пока символическая – 0,01% от суммы долга, а общий размер штрафа не может превышать самой задолженности. Например, если гражданин должен коммунальным службам 1 тыс. грн, то максимальный штраф, который ему могут предъявить – не более 1 тыс. грн.

«Если у нас есть 1 тыс. грн долга, то за каждый день от этой суммы мы будем дополнительно платить 10 коп. За месяц это уже будет 3 грн, а за год выйдет 365 грн. Но если вы не будете платить несколько лет, то эта сумма будет увеличиваться», – поясняет эксперт реанимационного пакета реформ Святослав Павлюк.

На прежние долги (которые имелись до мая 2019 года) штрафы накладывать не будут. Кроме того, чтобы санкции заработали, первоначально нужно подписать договор с организацией, предоставляющей те или иные услуги. На оформление договоров украинцам выделили 1 год. Однако чиновники до сих пор не утвердили образцы документов. И если до 20 июня такие образцы не появятся, то и коммунальщики пока не смогут выписывать штрафы должникам.

Также в новой редакции закона о ЖКХ говорится и об иных случаях, когда нельзя начислять пеню:

если государство не выделяет гражданину субсидию;

если задерживают выплату заработной платы.

«Если задержка зарплаты. Нужно обратиться по месту работы и получить справку, когда человек получал заработную плату – с указанием числа, месяца, тарифа и пр. Справка должна быть завизирована печатью и подписью. Аналогичная процедура по субсидии – но здесь нужно обращаться в соответствующие органы местного самоуправления. В этой справке будет указано, что за такой-то период субсидии и льготы не получали, ее нужно отнести на предприятия, которые начисляют платежи за коммунальные услуги», – поясняет эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко.

Если человек не попадает под ограничения и просто не платит за коммуналку, то ему могут не предоставлять коммунальные услуги – все, кроме газа и электроэнергии. Это может произойти, если задолженность не будет погашена в течение месяца после предупреждения коммунальщиков.

Долг могут взымать и через суд. «Возможно наложение арестов на банковские счета, и будет принудительное списание долга. Также может быть запрещен выезд за рубеж. Человек вносится в реестр должников, что делает невозможным им проведение нотариальных действий – реализация, приобретение движимого и недвижимого имущества. Также невозможно будет поставить и снять с учета транспортные средства», – комментирует адвокат Артур Киян.

Если долг за «коммуналку» превысит 100 тыс. грн, и будет нечем рассчитываться, то забрать могут даже квартиру. Ее арестовывают, потом оценивают и выставляют на продажу. А полученные средства идут на погашение долга. Но это крайний метод и в Украине еще не было подобных прецедентов. К тому же, если это единственное жилище должника, то забрать его не имеют права.

Но при нынешней системе обещают наказывать не только потребителей, но и коммунальщиков, которые предоставляют некачественные услуги.

А пока сотни украинцев уже написали письма в Министерство социальной политики, в которых спрашивают, что делать с неожиданными долгами в платежках? Прежде всего жалуются люди, которые пользуются персональными электронными кабинетами. Им бумажные платежки еще не пришли, а онлайн-долг за газ и воду уже «висит». В Минсоцполитике советуют обратиться к предприятиям, поставляющим коммунальные услуга. И не затягивать, так как на псевдо-долг могут еще и пеню начислить.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Украина»

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