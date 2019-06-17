Сегодня проблемы у пеших: Ситуация в пунктах пропуска днем 17 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 17 июня, ситуация на «республиканских» контрольно-пропускных пунктах (КПП) продолжает сохраняться удовлетворительной, по сравнению с 15-16 июня. Сегодня жалуются в основном на скорость пропуска пешей очереди на КПП «Горловка».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Pljaskin»: «11:30. Каргил, на въезд в Донецк – 30 авто, запускают на проверку по 3 авто. По запуску – 3 из основной, 3 из льготы. Но если нет льготы, 6 основной не запускают, запускают се равно 3 авто»;

Галина: «11:55. > Очередь на Каргиле в сторону Курахово – основная до моста»;

Ася: «12:50. Каргил в Донецк: 30 машин – основная, 1 – льгота»;

Ася: «14:05. Из Курахово в Донецк: льгота – 5-6 авто, общая – 25-30. Запуск – 6 машин каждые 15 минут»;

Анатолий: «15:03. Каргил из Донецка – 13 машин. Каргил на Донецк – 26 авто».

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Виктор: «В 5:30 приехал на "Горловку", в 12 часов – уже в Харькове»;

Светлана: «12:20. Из Горловки на Бахмут – на милиции пусто, перед паспортным – 35 машин. Пеших – подъезжающий автобус. Льготы не много. Мы ехали в районе 12:00, перед паспортным – 35-40 машин, перед милицией – пусто. На въезд мы были 37-ми, прошли за полтора часа»;

Ева: «14:20. Пешая. На Горловке в сторону Украины. Полная жо*а: стояла 5 часов, работает одно окошко, очередь час назад была – полная сетка. В сторону ДНР пешей очереди мало, полсетки, машин тоже не много, не считала сколько»;

Олег: «Все очень просто, наплыв машин обычно с утра, поэтому 5 часов простоять – обычное дело. Если нет ажиотажа как на прошлой неделе, то к 11-12 наплыв спадает и стоять в очереди приходится уже значительно меньше. Некоторые умудряются заезжать в общей очереди под закрытие блокпоста вообще сходу».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Марат: «13:30. Сегодня пропускают норм. Можешь смело ехать, даже сейчас»;

Марина: «11:55. На Еленовке в сторону Донецка – около 60 машин основной очереди и 10-15 льготы. В сторону Украины – около 50-60 машин основной очереди, льгота – несколько машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Анна: «14:10. Через Гнутово проехали за час в ДНР»;

Юрий: «14:30. Октябрь на выезд – от камышей, Пищевик – машин 15»;

Сергей: «14:40. Октябрь в Украину: очередь от начала камышей. Только встал».

О ситуации в Станице Луганской (Луганская обл.) очевидцы не сообщают.

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