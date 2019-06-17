С июля: На КПП «ДНР» грозят не пропускать 14-летних без паспорта. Новости

На контрольно-пропускных пунктах (КПП) «ДНР» с июля грозятся не пропускать через линию разграничения подростков в возрасте от 14 лет без наличия паспорта. Об этом вчера и сегодня, 17 июня, сообщают пользователи соцсетей.

Так, Андрей с ребенком пересекал линию разграничения 15 июня. «Ехали в Украину с ребенком 14 лет. На посту ДНР спросили наличие паспорта. Сказали – нет. В ответ услышали – с 1 июля будут проблемы с проездом без паспорта ДНР или паспорта Украины. Переспросили, можно с украинским паспортом, ответили – да», – написал мужчина.

Иные также получали аналогичные предупреждения при пересечении КПП «республики». В этой связи многие обратились за разъяснениями на «горячую линию» «министерства госбезопасности ДНР», которое курирует вопросы выезда из «республики».

В «МГБ» пояснили, что новая норма связана с «указом» №77 «главы ДНР» Дениса Пушилина, который гласит, что «паспорт ДНР» теперь обязаны иметь все жители, достигшие возраста 14 лет.

Но на данный момент с 1 июля наличие «паспорта» для 14-летних обязательно при выезде из «ДНР» в Россию.

Что касается пересечения линии разграничения «в» и «из» подконтрольных Украине территорий, то в связи с «паспортным» ажиотажем в «ДНР» и невозможностью оперативно получить «документ», пока норма для 14-летних не является обязательной. «Только что звонили на горячую линию МГБ для разъяснения, нам ответили, что этот закон касается только выезда в Россию! В Украину можно ехать спокойно по свидетельству о рождении. Сказали, что препятствий не будет!!! С 1 июля текущего года 14-летние граждане республики, которые не будут иметь на руках паспорта ДНР, не смогут выехать на территорию России. Это подтвердили операторы горячей линии службы пограничной охраны МГБ ДНР», – отмечает Александр.

Тем лицам, которые только подали документы на оформление «паспорта ДНР», советуют при себе иметь соответствующие справки. Это в дополнение к украинскому паспорту. «Пропускают со справкой из паспортного ДНР о том, что подали на паспорт», – уточняет Александр

Другие жители дополняют, что при выезде из «ДНР» в РФ также предупреждают о нововведении. При этом «республиканский паспорт» необходим исключительно для КПП «ДНР». Российские пограничники будут пропускать лиц с 14 лет либо по «паспорту ДНР», либо по паспорту гражданина Украины. Чтобы подтвердить, что ребенку нет еще 14 лет, нужно обязательно при себе иметь свидетельство о рождении. «Но самое интересное, что по свидетельству украинского образца в РФ ребенок может заехать. А для ДНР всякие украинские свидетельства и справки не катят», – замечает Светлана.

«На горячей линии мне сегодня ответили, что по украинскому id-паспорту проезд ребенка в РФ возможен», – дополняет Наталья.