Колесников предложил план действий по восстановлению водоснабжения Константиновки и района. Новости

В городе Константиновка и населенных пунктах Константиновского района (Донецкая обл.) сложилась катастрофическая ситуация с водоснабжением. Глава оппозиционного правительства Борис Колесников предлагает план действий для решения проблемы. Об этом он сообщил сегодня, 17 июня, на своей странице в Facebook.

Колесников отмечает, что получил тысячи сообщений о проблеме с подачей воды в Константиновку и другие населенные пункты района.

Основная причина – отключение насосных станций от электричества из-за огромных долгов КП «Вода Донбасса» перед энергорынком.

Второй причиной стала авария на Втором водопроводе – изношенные трубы не выдерживают давления.

Колесников подчеркнул, что предложил средства, чтобы оплатить долги города и района. «Хочу отметить также очень странное поведение местных администраций, которое выражается в том, что они сначала написали, что у них нет порядка 2 млн грн для устранения проблем. А когда я лично предложил передать эту сумму в качестве помощи, все средства местные администрации сразу нашли. Хотя на самом деле эти причины не должны волновать местных жителей, им абсолютно неинтересно, как подаются вода и электроэнергия, за которые они платят», – сообщил он.

На фоне критической ситуации Колесников озвучил ряд предложений как руководству страны, так и обозначил собственные действия.

В частности, он требует от Кабмина:

не позднее 20 июня принять постановление о предоставлении предприятию «Вода Донбасса» административной и финансовой помощи для обеспечения бесперебойной подачи воды жителям Донецкой области;

немедленно приступить к капитальному ремонту водовода Славянск-Константиновка;

направить деньги из резервного фонда Кабинета министров для предотвращения чрезвычайной ситуации.

В свою очередь Колесников обязуется:

с 20 июня начать восстановление резервных скважин в селах района;

с целью обеспечения альтернативного (резервного) водоснабжения, арендовать (с последующим приобретением) пищевые автоцистерны для доставки питьевой воды жителям Константиновки, Алексеево-Дружковки, Константиновского района и Ильиновской громады.

«Все что лично в моих силах я обязуюсь выполнить», – подчеркнул он.

«Ради справедливости стоит отметить, что ни глава администрации области Александр Куць, ни мэр Дружковки Валерий Гнатенко, ни мэр Константиновки Сергей Давыдов своими силами этот вопрос решить не в состоянии. Но они в состоянии послать сигнал SOS Кабинету министров», – резюмировал глава оппозиционного правительства.

Как сообщалось ранее, вечером 14 июня произошла авария на Втором донецком водопроводе, в результате чего крупнейшим городам севера Донецкой области снижена подача воды, а Константиновка вообще осталась без водоснабжения.