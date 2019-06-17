Пока три района: Константиновка наконец-то получила воду, но жители возмущены. Новости

В настоящее время восстановлена подача воды на город Константиновку (Донецкая обл.) по второму Донецкому водопроводу. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-службы Коммунального предприятия «Вода Донбасса».

Отмечается, что после заполнения городских резервуаров и разводящих сетей питьевая вода поступит потребителям.

«Из-за длительного отсутствия воды в городе наблюдается повышенный водоразбор, что усложняет регулировку гидравлической системы. При стабилизации потребления воды водоснабжение районов города восстановится полностью», – подчеркнули в КП.

Губернатор Донецкой области Александр Куць уточнил, что работы по восстановлению водопровода завершились 15 июня. «Вчера, 16 июня, около 6:30 вода дошла до города, и началось заполнение городских резервуаров и разводящих сетей. Сейчас в тех районах, где уже есть вода, люди ее интенсивно разбирают, и регулировать гидравлическую систему крайне сложно… Городская власть, обязана организовать подвоз воды, обнародовала на своем сайте соответствующий график», – написал он на своей странице в Facebook.

Жители Константиновки отмечают, что в одних районах воды нет, в других – сначала появилась, но после обеда напор значительно уменьшился либо подача прекратилась:

Инна Кабазова: «Воды снова нет. Район интерната»;

Людмила Задорожня: «Тиск води значно зменшився десь годину тому (14:30, – ред.)»;.

Наталья Воронцова: «Вже немає взагалі в нас. 17.06.2019 о 12.00 знову Костянтинівка без води...»;

Оксана Баскова: «Воды нет и не было»;

Анна Герман: «Водой и не пахнет… Больница – без воды»;

Дмитрий Губанов: «Костянтинівка, район паспортного стола – води немає вже майже тиждень. Можу запросити до себе представників виконавчої влади, щоб мали змогу особисто перевірити як "відновилось" водопостачання. В місті є райони, мешканці яких не отримують воду більше трьох тижнів (Червоний, Сантуринівка, Металург, Красний Октябрь)».

«Такое чувство, что вы пишете о разных Константиновках – в большей части домов не было воды, никакого подвоза к большинству дворов организовано не было. Александр Куць, может, вам лично стоит проверить, куда же девается вода?», – обратилась к губернатору Марина Пухир.

Напомним, 13 июня в 8:35 произошел порыв на магистральном водоводе Второго донецкого водопровода. Утром 14 июня водовод был запущен в работу, но в этот же день в 21:00 образовался новый порыв. Над устранением повреждения бригады работали до вечера 15 июня.