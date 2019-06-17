За три дня: В «ЛНР» сообщили, сколько жителей «республики» получили паспорта РФ (Фото). Новости

По состоянию на сегодня, 17 июня, за три рабочих дня почти 100 жителей «ЛНР» посетили отделение по вопросам миграции МВД РФ в городе Новошахтинск (Ростовская обл.), где приняли российское гражданство. Об этом сообщают «республиканские» интернет-ресурсы.

Отмечается, что 14, 15 и 17 июня в Новошахтинск для получения российских паспортов из «ЛНР» автобусами доставлялись группы по 30 человек.

В дальнейшем автобусы из «ЛНР» будут отправляться в Новошахтинск ежедневно, кроме воскресенья.

Как рассказал замначальника Главного управления МВД РФ по Ростовской области Вячеслав Нагоша, уже принято положительное решение о вступлении в российское гражданство около 1200 жителей «ЛНР» и «ДНР».

Как сообщалось ранее, для выдачи российских паспортов жителям обеих «республик» в Ростовской области РФ были созданы два пункта: в городе Новошахтинске – для «ЛНР», в селе Покровское – для «ДНР». Паспорта начали выдавать 14 июня, в этот день их получили первые 34 жителя «ДНР», а также около 30 жителей «ЛНР».

За первые два дня российские паспорта получили 58 человек из «ДНР».

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