За три дня: В «ЛНР» сообщили, сколько жителей «республики» получили паспорта РФ (Фото). Новости

По состоянию на сегодня, 17 июня, за три рабочих дня почти 100 жителей «ЛНР» посетили отделение по вопросам миграции МВД РФ в городе Новошахтинск (Ростовская обл.), где приняли российское гражданство. Об этом сообщают «республиканские» интернет-ресурсы.
Отмечается, что 14, 15 и 17 июня в Новошахтинск для получения российских паспортов из «ЛНР» автобусами доставлялись группы по 30 человек.
В дальнейшем автобусы из «ЛНР» будут отправляться в Новошахтинск ежедневно, кроме воскресенья.
Как рассказал замначальника Главного управления МВД РФ по Ростовской области Вячеслав Нагоша, уже принято положительное решение о вступлении в российское гражданство около 1200 жителей «ЛНР» и «ДНР».
Как сообщалось ранее, для выдачи российских паспортов жителям обеих «республик» в Ростовской области РФ были созданы два пункта: в городе Новошахтинске – для «ЛНР», в селе Покровское – для «ДНР». Паспорта начали выдавать 14 июня, в этот день их получили первые 34 жителя «ДНР», а также около 30 жителей «ЛНР».
За первые два дня российские паспорта получили 58 человек из «ДНР».
Читайте также:
- Уже 58: В Ростовской области продолжают выдавать российские паспорта жителям «ДНР»
- С июля: На КПП «ДНР» грозят не пропускать 14-летних без паспорта
- Жители «ДНР» показали свои российские паспорта (Фото)
- Быть преданным и служить в армии: Какую анкету дают жителям неподконтрольного Донбасса для паспортизации в РФ
Комментарии