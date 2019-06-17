Служит в ВСУ на Донбассе: Добровольцу из Беларуси запретили въезд в Украину. Новости

Верховная Рада только в начале лета проголосовала за законопроект, который упрощает получение украинского гражданства для добровольцев из иных стран, которые воевали на Донбассе. Однако закон еще находится на подписи у президента и не вступил в силу, передает «Радио Свобода».

Уже в начале войны встал вопрос – что делать добровольцам, прежде всего, из России и Беларуси, которые уже не мог вернуться на родину без преследований.

В декабре 2014 года решить проблему обещал еще предыдущий президент Петр Порошенко. В реальности массовой легализации для иностранцев-участников войны так и не произошло. В 2015 году им разрешили служить в украинской армии, а в 2016-м – для тех, кто ушел на контракт, упростили получение гражданства -– сократили обязательный срок пребывания на территории страны с 5-ти до 3-х лет.

Историк по образованию, военнослужащий ВСУ с позывным «Зубр» находится в Украине с 2015 года. Он прибыл добровольцем из Беларуси. Проходил подготовку в «Азове», воевал уже в «Правом секторе». В прошлом году ушел на контракт в украинскую армию, но на украинское гражданство документы еще не подавал. Пока был добровольцем получил вид на жительство в качестве волонтера. После ранения подписал контракт, и ему выдали военный билет. Документ от недоразумений все же не спас.

«Я был в отпуске, поехал отдыхать за границу. Мне сказали: где твой вид на жительство? Я говорю: нет. У меня был военный билет. Военный билет они не спрашивали, потому что просто не знали закона. И мне дали вообще "невьезд" в Украину. Воюя в ВСУ, я получил "невъезд" на 3 года в Украине. Такая абсурдная ситуация. От стресса мы не застрахованы. Постоянно приходится какие-то бумажки приносить постоянно что-то решать», – рассказывает «Зубр».

Артем Широбоков – доброволец из России, более двух лет воевал в составе «Азова». Участвовал в боях за Мариуполь и Широкино. В России его заочно осудили – дали 5 лет по ст. 359 УК РФ – «наемничество». В Украине он просит убежища. «В котором мне, к сожалению, скорее всего, откажут. Потому что говорят прямыми словами: поскольку я не был преследуемый в России до моего отъезда, собственно, здесь я в защите не нуждаюсь. А то, что есть уголовное дело, это уже было после моего приезда, это их не касается», – говорит Артем.

Законопроект для добровольцев-иностранцев зарегистрировали в парламенте еще в 2015 году. Однако Верховная Рада проголосовали за него лишь в начале лета этого года. При этом законопроект еще должен подписать президент. Если это произойдет, закон начнет действовать через 2 месяца после публикации, но не навсегда, а только на полгода.

Этот закон – одна из возможностей для таких, как «Зубр» и Артем, а также тех, кто по разным причинам уже не может служить, чьи документы просроченные или потеряны. Из документов иностранец должен подать заявление вместе с документами от одного из силовых ведомств или командиров подразделений, подтверждающие, что заявитель участвовал в боевых действиях на Донбассе или оказывал инструкторскую помощь.

Правозащитники отмечают, что проголосованный законопроект все же направлен на тех добровольцев, которые были на Донбассе в первые годы войны. Упрощенного механизма ждут и те, кто до сих пор находится на передовой, и те, кто уже в тылу. «Только в "Азове" более 100 человек будет, которые хотели бы здесь легализоваться. Которые не имеют возможности выехать к себе домой. И нужно понимать, что в Украине есть не только "Азов", но и другие подразделения», – отмечает бывший доброволец Артем Широбоков.

«Я знаю 5 или 6 человек, у которых нет паспортов. Или они просрочены, или их нет. Или у ребят со здоровьем [плохо]», – добавляет белорусский доброволец с позывным« Зубр ».

Будет ли действовать упрощенное получение гражданства для иностранцев – новый президент Украины решит до 25 июня. Он или подпишет документ, или наложит на него вето.