Не бесплатно: В «ЛНР» показали, как жители ездят в Россию за паспортами (Фото). Новости

Для жителей «ЛНР» поездка в Ростовскую область за получением российского паспорта – платная. Стоимость – 450 руб. (185 грн по местному курсу валют), но это в оба конца. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Документы на паспорт РФ жители сдают в «ЛНР». Затем представители «республики» отвозят бумаги в миграционный отдел МВД РФ, организованный для «ЛНР» в городе Новошахтинске (Ростовская обл.). Здесь рассматривают пакеты документов и, когда принято положительное решение о вступлении в гражданство, сообщают в «миграционную службу ЛНР» и те оповещают людей, в какой день их приглашают в Ростовскую область для получения паспортов.

Поездка за паспортами централизованная. Рано утром отправляется специальный автобус от железнодорожного вокзала Луганска. Билеты жители должны купить в кассе в здании ж/д вокзала.

Отмечается, что данный спецрейс имеет «зеленый коридор» на «таможне». Дорога до пункта пропуска «Должанский» на границе с Россией занимает 2 часа, около получаса нужно на прохождение паспортного контроля и 15 минут – чтобы доехать до пункта приема/выдачи паспортов в Новошахтинске.

Далее прибывшие заходят в отделение миграционной службы РФ и начинается процедура выдачи российских паспортов. К сотрудникам отделения заходят по 5 человек. Жители «ЛНР» проходят процедуру дактилоскопии (процедура снятия отпечатков занимает 5-10 минут), в дела вносятся необходимые данные и граждане расписываются в своих российских паспортах.

Далее также 5 человек заходят в кабинет принятия присяги гражданина России. Остальные ждут в коридоре.

Вначале в кабинете присяги звучит гимн Российской Федерации, потом вступающие в российское гражданство зачитывают присягу по очереди и получают паспорта. Текст присяги следующий: «Я, (фамилия, имя, отчество), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь: соблюдать конституцию и законодательство РФ, права и свободы её граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

От присяги освобождаются лица в возрасте до 18 лет, а также недееспособные или ограниченные в дееспособности. После присяги вручают паспорта (кто заказывал – в том числе и загранпаспорт) и конституцию РФ, а женщинам еще и цветы. Принятие присяги занимает 15-20 минут.

После всех процедур необходимо подождать остальных на улице или в автобусе. В целом, принятие в гражданство для 30 жителей обходится в 2 два часа.

Получать паспорта в Новошахтинске жители «ЛНР» будут 6 дней в неделю, выходной только один – воскресенье. По этим же дням будет циркулировать автобусный спецрейс из «республики».

Как сообщалось ранее, для выдачи российских паспортов жителям обеих «республик» в Ростовской области РФ были созданы два пункта: в городе Новошахтинске – для «ЛНР», в селе Покровское – для «ДНР». Паспорта начали выдавать 14 июня, в этот день их получили первые 34 жителя «ДНР», а также около 30 жителей «ЛНР».

За первые два дня российские паспорта получили 58 человек из «ДНР», по состоянию на 17 июня – около 100 жителей «ЛНР».

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