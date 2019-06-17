На линии разграничения нет украинской «скорой помощи», – Лисянский. Новости

В Донецкой области на украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» и «Майорское» нет представителей скорой медицинской помощи. Сейчас там дежурят медики от международных организаций. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

«Я хочу обратить внимание военно-гражданской администрации на то, что на КПВВ с украинской стороны медицинскую помощь оказывают международные организации Première Urgence Internationale и Asap. Это две международные организации, которые оказывают медицинскую помощь. То есть, мы, как государство, помощь не предоставляем. Если мы вызовем "скорую", она, конечно, приедет. Но от Минздрава нет никого», – сказал Лисянский.

Он акцентировал, что международные организации «сегодня есть, а завтра они могут уйти».

«Поэтому я буду докладывать, что нужно открывать медицинские пункты. Не только медицинские пункты с аптечками на КПВВ, а полноценные станции "скорой помощи", так как на улице жара, очередь очень большая. Они на той стороне стоят 4 часа, они приезжают сюда и им может стать плохо», – пояснил представитель омбудсмена.

Он рассказал, что во время его визита на КПВВ «Майорское» в палатке Première Urgence Internationale лежал без сознания человек и ему оказывали помощь.

Лисянский уточнил, на КПВВ он выезжал в выходной день, поскольку именно об этом неоднократно просили люди. В своих обращениях они отмечали, что в выходные на КПВВ почти нет представителей различных служб, к которым они могут обратиться за помощью.

Пересекавшие линию разграничения жаловались, что на стороне «ДНР» (в частности на контрольно-пропускном пункте «Горловка») в очередях им приходится стоять по 4 часа. «Была одна семья на машине, которая рассказала, что они едут вторые сутки. Говорят, что вчера приехали на КПВВ со стороны оккупированной стороны. Ждали-ждали, до 6 часов вечера не успели и остались ночевать в машине. И только на следующий день утром их пропустили. То есть, они проходили контроль со стороны оккупантов 6 часов», – рассказал Лисянский.

По его словам, и районе КПВВ «Марьинка» так же медленно пропускают людей со стороны «ДНР» (здесь действует КПП «Александровка»).

Лисянский отметил, что при этом он не услышал жалоб на работу украинских пограничников.

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