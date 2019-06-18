Только центр марафетят: Житель Донецка показал мусор и рассказал о разрухе во дворах (Видео). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец показал реконструированный автовокзал «Южный», а также прогулялся по скверу рядом.

«Заходил внутрь "Южного" – людей тьма. Можно уехать в различные уголки России – Тула, Москва, Краснодар, Ростов, куда только не направляются автобусы», – комментирует он.

Далее он направился в сквер, который разбит возле АВ «Южный» и торгового центра «Золотое кольцо». Дончанин демонстрирует переполненные мусорные урны и разбросанный мусор вокруг лавок на территории. «Мне говорят – что ты снимаешь негатив? Так я же не подстраиваю, что вижу, то и показываю. Это же не Фотошоп. Вот, сами смотрите – это парк при автовокзале "Южный". И мусор практически возле каждой лавки», – отмечает Полтавец.

Он акцентирует, что «весь этот мусор находится возле памятника ликвидаторам Чернобыльской трагедии. «Вокруг памятника – чисто. Но в радиусе 10-ти метров сами видели, что творится».

«Мне в комментариях часто пишут, зачем я снимаю негатив. У меня много роликов о Донецке, в которых я снимал и много положительных сторон. Но за всем этим положительным, за всей этой чистотой, розами, уборкой кроется… Взять даже мой двор, находится в центре Донецка. Сколько я уже писал в мэрию, чтобы залатали дыры. Там дыры – сплошные. Я лично дважды в 2016 и 2017 годах обращался в мэрию, но к сожалению, это не привело ни к каким результатам. Запросы были письменные, я просил дать ответ – но никто и ничего. Рядом – латают, свежее полотно вырезают (там, где нормальная дорога), и заново закатывают. А дворы все разбиты», – рассказал дончанин.

«Да, центральные улицы убираются, все красиво, в принципе, и чисто, и цветы сажают. Но если немного копнуть в какой-нибудь двор…», – констатирует он.

Иные дончане подтверждают, что облагораживают лишь центральные улицы Донецка:

Юрий: «Да-да, только центр марафетят для замыливания глаз и для суперрепортажей "Оплот ТВ" о том, как же в Донецке все за..сь. А на самом деле все в жо*е, в общем»;

«Кузя»: «Прав на 100% чуть сверни во дворы, и пипец дорога, во всех дворах дороги разбиты в хлам»;

«Бланка»: «Да! Надо приглашать ТВ и журналистов посмотреть на мусор... и дыры во дворах. В моем дворе стоит ржавая железная горка. Ей 45 лет. Но цветы и розы все равно цветут»;

Виктор: «Спасибо за правду».

Тут же в спор вступают ярые сторонники «республики». «Да, тебя любят все! А кто? Те, кто уехал из Донецка… Ты, видно, не любишь Донецк и жителей Донецка», – пишет «Qwerty».

Но блогера сразу поддерживают:

«Дэвид»: «Игорь, снимай! Снимай, конечно, Донецк,так как он есть»;

Валентина: «Ну, кто же виноват, что много печального? Если кто-то не хочет видеть реалии, пусть не смотрят правде в глаза. А вам спасибо за объективность».

Напомним, что проблемы с мусором в Донецке начались в конце 2018 года и продолжаются по сей день. Представители коммунальных служб жалуются, что город не предоставляет топливо для машин, нет запчастей, люди отказываются работать за нынешние зарплаты. В «мэрии» подтверждают, что транспорт не исправлен, спецтехники не хватает. В соцсетях проходят своеобразные переклички по состоянию мусорных баков Донецка, в которые подтверждается, что проблема едина для всего города, в некоторых районах уже появились крысы. Дончане выкладывают в сеть видео с переполненными мусорными баками, пишут обращения «властям», но все тщетно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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