Бронированные «коляски»: Житель Донецка показал штаб-квартиру ОБСЕ (Видео). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец прогулялся по бульвару Пушкина, в начале которого находится офис ОБСЕ.
«По левой стороне – штаб-квартира ОБСЕ в Донецке. Это гостиница Park in, и вот стоят бронированные "коляски" ОБСЕ», – комментирует он.
Далее Полтавец доходит до кафе «Сепар» – место гибели первого «главы ДНР» Александра Захарченко.
Блогер посетил бульвар в субботу. Он отмечает, что несмотря на жару, здесь очень много отдыхающих. «Людей нереально много. Несмотря на то, что середина дня, жара. Кафешки все забиты.
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