Мост позора: Восстановят ли, наконец, мост в Станице Луганской?. Статьи

Несколько дней назад глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер в очередной раз заявила о нарушении прав человека в отношении переселенцев и жителей неконтролируемых Украиной территорий. На этот раз она сделала акцент на выплатах пенсии и пересечении линии разграничения, упрекнув украинские власти в том, что они не делают даже то, что вполне могли бы сделать.

Нужно больше переходов

«Есть простые и практичные шаги, которые можно сделать для решения этих двух вопросов. К примеру, стороны должны договориться о ремонте моста в Станице Луганской – единственного сейчас пешеходного пункта пересечения линии разграничения на всю Луганскую область, а также открыть дополнительные пункты контроля въезда-выезда, чтобы 1 млн человек, которые ежемесячно пересекают линию разграничения, делали это быстрее и безопаснее».

Что касается открытия дополнительных пунктов пропуска на линии разграничения между контролируемой и неконтролируемой Украиной частями Донбасса, то это далеко не первое подобное заявление от чиновника международной организации.

К примеру, еще в июле прошлого года тогдашний первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что на линии разграничения нужно открыть дополнительные пункты пропуска.

«Количество и место расположения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) не регулируются минскими договоренностями. Однако, необходимо открыть дополнительные пункты пропуска, а те, что сейчас существуют, должны работать круглосуточно и быть безопасными для пересечения. Любая дорога, любой город должны быть открытыми», – сказал он.

А два месяца назад координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы по Донбассу от СММ ОБСЕ Тони Фриш, приехавший как раз на КПВВ «Станица Луганская», заявил: «Любое открытие КПВВ важно. Мы обсуждали в качестве точек для открытия КПВВ Станицу Луганскую, Золотое, Попасную и также Счастье. Я буду рад, если еще какой-то из них откроется».

Кстати, во время своего визита на КПВВ «Станица Луганская» Тони Фриш весьма критически отозвался о состоянии того самого моста, о котором несколько дней назад говорила Фиона Фрейзер.

Горячей весной 2015-го

«Я здесь уже не первый раз. С моего прошлого визита изменений немного. Мост у Станицы Луганской – в плохом состоянии. Его ремонт не может начаться из-за спора о ширине его пролетов. Я надеюсь, что рано или поздно будет здесь постоянный мост», – сообщил он.

Почему какой-то мост привлекает столько всеобщего внимания? Дело в том, что территорию, контролируемую Украиной с «ЛНР» связывает один единственный КПВВ как раз в районе Станицы Луганской. В этом месте линия разграничения проходит по реке Северский Донец, через которую и переброшен тот самый мост. Ну, как переброшен…

В марте 2015 года директор Департамента массовых коммуникаций Луганской ОГА Ярослав Галас заявил, что в Станице Луганской взорвали последний мост через реку Северский Донец, который связывал поселок с областным центром (т.е. с Луганском).

«Мост полностью разрушен. Это случилось 19 марта около 6 вечера. Сначала снайперы боевиков обстреляли позиции наших военных на контролируемой Украиной территории, после чего вспыхнула перестрелка. Она переросла в боевое столкновение, в котором использовались гранатометы и минометы. Прогремел сильный взрыв и мост оказался полностью разрушен. Обломки перекрытий обвалились в воду. Движение по мосту невозможно. Это была единственная транспортная артерия, по которой могли ездить автомобили и автобусы. И хотя еще в январе мост был поврежден, во время затишья он был "проездным"», – рассказал тогда он.

Таким образом, не только автомобильное, но и пешеходное движение по мосту стало невозможно. С тех пор немало воды утекло. И не только в Северском Донце. За это время стороны периодически договаривались восстановить движение по мосту. В последний раз такое случилось в сентябре прошлого года.

Проект это все же не мост

«Во время встречи со Специальным представителем председателя ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана на востоке Украины Мартином Сайдиком актуализировали вопрос ремонта моста в Станице Луганской. В частности, господин Сайдик сообщил о технических характеристиках новой конструкции. Сейчас согласован проект строительства моста шириной 2,6 метра и грузоподъемностью в 5 тонн», – сообщил тогда заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

При этом он добавил, что надеется, что после того, как Луганская область инвестировала почти 15 млн грн в ремонт инфраструктуры КПВВ «Станица Луганская», в «ЛНР» не решатся заблокировать проведение ремонтных работ.

И действительно, к тому моменту КПВВ «Станица Луганская» претерпела значительные изменения. Здесь была отремонтирована подъездная автодорога, появились внутреннее электроснабжение, централизованная система водоснабжения и канализации, а также блиндаж на 50 человек. Кроме того, вся территория была благоустроена. Возникла даже детская площадка…

Пикантность всей ситуации состояла в том, что в том момент, когда уже было решено, что проект восстановления моста будет разрабатывать Международный Комитет Красного Креста (МККК), сам мост не смогли даже обследовать, чтобы определить какие повреждения у конструкции, и что именно там нужно ремонтировать…

Особенности региональной архитектуры

Нет. Сам мост функционировал. Если, конечно, это можно так называть. Дело в том, что через обрушенную часть моста перекинули… пару довольно неустойчивых деревянных трапов. Передвигаться по ним было довольно рискованно в принципе. Особенно, пожилым людям. Особенно, зимой.

Тем не менее, считается, что здесь существует пешеходное сообщение и каждый день несколько тысяч людей перемещаются по этой странной деревянной конструкции через линию разграничения. Большинство из них пожилые люди, которые переходят на территорию, контролируемую Украиной для того, чтобы получить пенсию или решить другие пенсионные вопросы. И для того, чтобы перейти этот импровизированный мост, им нужно подождать своей очереди несколько часов. По понятной причине.

Нюанс ситуации заключается в том, что этот, так называемый, мост – единственная официальная точка пересечения линии разграничения из «ЛНР» в Украину. Никаких альтернатив ей нет (ну если, конечно, не считать варианты через «ДНР» или Россию).

Никто не любит… бронетехнику

Но почему этот мост до сих пор не отремонтировали? Противоборствующие стороны дружно перекладывают в этом вопросе вину друг на друга.

«Украинцы хотят сделать новый мост таким, чтобы по нему было комфортно ходить людям, но в то же время, чтобы военная техника по нему передвигаться не могла. Для этого грузоподъемность моста должна быть не более 5 тонн. Но ни Кремль, ни ОРДЛО ответа на предложение украинской стороны не дают», – сообщил три месяца назад тогда еще представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук.

Эксперт Международного института демократий Евгений Дикий высказал несколько иную точку зрения на этот вопрос. «Они (представители "ДНР", – ред.) очень боятся, что по этому мосту украинская сторона пойдет в наступление. Стоит учитывать расположение моста. Если какая-то техника или подразделения заходят через этот мост, то они оказываются прямо в Луганске. Таким образом, есть возможность заходить в город и штурмовать его сразу. В Москве этого очень боятся», – сообщил он.

Противоположная сторона утверждает все с точностью до наоборот – Украина срывает согласование разработанного МККК проекта восстановления моста, требуя, чтобы ширина его пролета не позволяла осуществить пропуск по сооружению бронетехники…

Словом, при том, что никто как бы не хочет бронетехники на мосту, договориться по этому поводу не могут годами.

В тоже время тот же координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы по Донбассу от СММ ОБСЕ Тони Фриш сообщил: «Собирались сделать металлический жесткий мост. Но мы знаем, что есть загвоздка: представители отдельных районов [Луганской области] хотят мост шириной в 3 метра, чтобы могла проехать… "скорая помощь" в случае необходимости. Постоянно идут обсуждения того, шириной 2 метра или 3 метра будет мост. Но результата до сих пор нет…».

Слово не воробей

Правда, кроме споров вокруг ширины моста, есть и еще одна причина отсутствия нормального моста возле Станицы Луганской.

Дело в том, что в данном районе почти никогда не действует режим прекращения огня. Днем тут постоянно идет поток людей через странную конструкцию, протянувшуюся через линию разграничения, а ночью здесь часто может начаться стрельбы с плавным переходом в затяжной бой. «Здесь постоянно непрекращающиеся обстрелы. Россия не дает никаких гарантий безопасности и пытается самоустраниться от переговоров на эту тему, делегируя такие полномочия представителям ОРЛО», – подтвердил этот факт Евгений Марчук.

Совершенно очевидно, что ни строить, ни ремонтировать что-то под обстрелом (зачастую еще и перекрестным) совершенно нереально. Необходимо реальное прекращение огня. В ходе очередного раунда Минских переговоров 6 июня нынешнего года о нем вроде бы как в очередной раз договорились. Но затем его по уже сложившейся традиции в очередной раз сорвали…

А между тем, на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, в начале пару недель назад президент Украины Владимир Зеленский неожиданно пообещал… построить мост в Станице Луганской.

«Мы будем много работать в гуманитарном плане, мы хотим в ближайшее время построить мост в Станице Луганской, чтобы люди могли им пользоваться, чтобы туда могла бы доехать "скорая"», – сказал он и добавил, что в ближайшей время будут опубликованы соответствующие договоренности. На какое-то мгновение даже показалось, что обычно невозмутимый норвежец не смог скрыть удивления.

А может – монумент?

А тем временем мост (в смысле – эта конструкция) возле Станицы Луганской постепенно становится европейской достопримечательностью. Сюда начинают приезжать разные депутаты из Европы и сильно удивляться.

К примеру, в начале мая депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн приехал посмотреть на «знаменитый» мост. Причины своего любопытства он объяснил просто: «В феврале я уже посещал район Станицы Луганской и сейчас не наблюдаю никаких изменений. Я знаю, что и Германия, и ЕС давали деньги Украине для реконструкции этого моста, и Петр Порошенко за все свое время президентства не сделал ничего для его реконструкции. Для себя я называю его – мост позора».

Появится ли в Станице Луганской наконец-то новый нормальный мост, который позволит луганским пенсионерам не упражняться в эквилибристике, а безопасно пересекать линию разграничения? Или он так и останется цирковым аттракционом…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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