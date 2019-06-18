Ребенок в реанимации: В «ЛНР» легковой автомобиль сбил пешеходов. Новости

В неподконтрольном украинским властям Краснодоне (после переименования – Сорокино, Луганская обл.) в ДТП пострадали женщина с ребенком. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

Как уверяют в «МВД», 14 июня на автодороге «Изварино – Молодогвардейск», на ул. Артема г. Краснодона (Сорокино) мужчина 1970 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21114, совершил наезд на пешеходов.

В результате ДТП женщина 1972 года рождения госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы Краснодона (Сорокино) с множественными переломами. Кроме того, в реанимационное отделение Луганской «республиканской» детской клинической больницы госпитализирован ребенок 2017 года рождения.

В «ЛНР» уверяют, что «автомобиль изъят, помещен на стоянку временного хранения автотранспорта, ведется следствие».

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