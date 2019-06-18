Купание опасно для жизни: Житель Макеевки показал водоем (Фото). Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) в одном из прудов купание опасно для жизни. Об этом рассказал макеевчанин Артур.

«Хочу показать ставок за кинотеатром "Эра". Сейчас он так выглядит. Купаться тут, конечно, не рекомендую. Пляжей оборудованных тут нет. В воде много мусора, камней, стекла, поэтому купание в этом водоеме опасно для жизни», – отметил Артур.

По его словам, сейчас в пруду местные рыбаки ловят рыбу, также люди приходят отдыхать на берегу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube