На КПП и на море: Житель Макеевки рассказал, куда и за сколько можно уехать с автостанции (Фото). Новости

С автостанции в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) можно уехать в различные города «республики», в том числе на морской курорт «ДНР» в Седово. Об этом рассказал макеевчанин Артур.

«Я показал автостанцию возле Центрального универмага. Рассказал, куда можно, в какие города уехать и за какую цену. Эта автостанция – одна из главных в городе, отсюда можно уехать практически во все города республики и на Азовское море», – отметил Артур.

По его словам, в Донецк идут несколько автобусов. 121-й маршрут – до Крытого рынка в Донецке, проезд стоит 15 руб. (6 грн по местному курсу на 19.06.2019). Маршрут до АС «Щетинина» в Донецке – 11 руб. (5 грн), по городу в том же автобусе можно проехать за 7 руб. (3 грн).

Также с автостанции можно уехать:

в Ясиноватую – 15 руб. (6 грн);

Горловку – 50 руб. (21 грн);

Енакиево – 40 руб. (16 грн);

Ждановку – 32 руб. (13 грн);

Кировское (после переименования – Крестовка) – 32 руб. (13 грн);

Харцызск – 15 руб. (6 грн).

Проезд в Седово обойдется в 122 руб. (50 грн).

Кроме того, есть автобусы, которые перевозят людей к линии разграничения – до КПП под Горловкой, в Александровке, в Еленовке. На автостанцию заходят и городские маршрутки.

«Такая вот автостанция… Также тут есть еще и закусочная небольшая. Людей очень много, все куда-то едут, по делам… С транспортом у нас, в Макеевке, никаких проблем нет», – рассказал Артур.

«Также тут можно обналичить карты. Есть тут и туалет. Есть магазин "1000 мелочей"», – добавил он.

В комментариях люди отмечают неказистый вид автобусов:

«Хороший Плохой»: «Это автовокзал, а здание, где касса, раньше все принадлежало автовокзалу, и территория была больше»;

Игорь: «Все те же убитые "Газели"»;

Наташа: «И "Лазы"».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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