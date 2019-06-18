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В Донецке показали, как горел бывший автосалон (Фото). Новости

В Донецке показали, как горел бывший автосалон (Фото)

18.06.19 09:24dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошел пожар в здании бывшего автосалона. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как пишут очевидцы, сильный пожар произошел 17 июня на пр. Богдана Хмельницкого, в здании бывшего автосалона.

Очевидцы публикуют кадры с места происшествия:

В «МЧС ДНР» также дают информацию о пожаре. В частности, в «МЧС» утверждают, что пожар произошел в «неэксплуатируемом трехэтажном офисном здании по пр. Б. Хмельницкого и частном домовладении».

«Погибших и пострадавших нет. Пожаром в офисном здании уничтожены кровля на площади 150 кв. м, перекрытие на площади 30 кв. м, наружная обшивка сцены на площади 100 кв. м, 
2 кондиционера, 5 оконных блоков, подвесной потолок на площади 30 кв. м, закопчены стены на площади 350 кв. м. На территории частного домовладения уничтожены деревянное ограждение 
12 м погонных, дрова 2 куб. м, фронтон хозяйственной постройки на площади 3 кв. м», – сообщают в «ДНР».

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