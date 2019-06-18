Первый самолет противник «проспал»: НВФ могли «охотиться» за тремя Ил-76 в Луганске. Новости

Сбитый незаконными вооруженными формированиями (НВФ) самолет Ил-76 в Луганске в 2014 году не был единственной целью противника, так как в район Луганского аэропорта отправились три группы НВФ с ракетами. Об этом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, который руководил экспертизой по данной катастрофе, в интервью «Сегодня».

По его словам, при правильном раскладе самолеты должны были двигаться в аэропорт к военным с интервалом в час-два.

«Потому, что это было военное время. Но они летели с интервалом в среднем 10 минут. Военнослужащие Луганского аэропорта не знали, что летят самолеты, им об этом сообщили за 10 минут до посадки. За 10 минут до подлета первый самолет сообщил, что садится. Почему первый самолет успешно сел? Вероятно потому, что противники его "проспали"», – рассказал Рувин.

Эксперт также не исключил, что НВФ могли охотиться за всеми тремя самолетами, летящими в Луганский аэропорт.

«Могу сказать, что меня смущает то, что вечером вышли три группы противовоздушной обороны противника, и как раз в аэропорт в эту ночь направлялись три самолета…», – добавил он.

Напомним, 14 июня 2014 года примерно в 01:10 из ПЗРК «Игла» был сбит военно-транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных Сил ВСУ при посадке в аэропорту «Луганск». На борту самолета находилось 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа.

В Красногвардейском районном суде Днепра 13 августа 2018 года был объявлен обвинительный акт по «экс-главе ЛНР» Игорю Плотницкому и двум главарям незаконных вооруженных формирований (НВФ) Игорю Патрушеву и Александру Гурееву. СБУ собрала очередные доказательства того, что к авиакатастрофе причастны офицеры российской военной разведки и ЧВК «Вагнера».

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