На неподконтрольной Донетчине стреляли по беспилотнику ОБСЕ. Новости

Около неподконтрольного украинским властям Приморского (Новоазовский р-н, Донецкая обл.) 15 июня в направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ был открыт огонь из стрелкового оружия. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 17 июня.

«15 июня, находясь примерно в 1 км к западу от н. п. Приморское (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Мариуполя) и осуществляя полет мини-БПЛА, наблюдатели слышали 8 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 2 км к юго-западу. По оценке, огонь велся в направлении БПЛА, пролетавшего приблизительно в 2 км к юго-западу от их местонахождения. Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули этот район», – сказано в отчете Миссии.