Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

В «ЛНР» в ДТП погиб водитель мопеда. Новости

В «ЛНР» в ДТП погиб водитель мопеда

18.06.19 09:12dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

14 июня на автодороге в районе пос. Белое (Лутугинский р-н) автомобиль «Dаewoo Nubira» под управлением мужчины 1982 года рождения столкнулся с мопедом «Альфа» под управлением мужчины 1975 года рождения.

«От полученных травм водитель мопеда скончался на месте ДТП. Транспортные средства изъяты, помещены на штрафплощадку. Ведется следствие», – уверяют в «республике».

Читайте также:

Комментарии