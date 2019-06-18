Едут заниматели очередей на всех знакомых: Ситуация в пунктах пропуска утром 18 июня. Новости

Сегодня утром, 18 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 17 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 31,4 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7420 человек и 940 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6885 человек и 1245 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6110 человек и 1115 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3495 человек и 855 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7490 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10/45;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/60;

КПВВ «Гнутово» – 20/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Дмитрий: «6:50. Горловка, хвост очереди на милиции. Бусы летят без остановки».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Ольга: «4:00. "Каргилл" общая 70, льгота половина»;

Dariya: «7:40. "Каргилл". Приехали в 4:30, почти не двигаемся. В очереди где-то 150-тые, если не больше»;

Dariya: «7:46. Впереди нас 81 машина общей очереди и 76 льготных, пускают раз в 15-25 минут, стоять в среднем будем еще 7 часов, приехали в очередь в 4:30»;

Анатолич: «7:58. В Донецк на украинском 6 машин, на "Каргилле" в Донецк 17 общей и 1 льгота».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Изет»: «5:02. Еленовка общая около 80,льгота где-то 30 плюс суперльгота»;

Jen: «6:03. Еленовка. Основная очередь 101 машина (мы 98, за нами еще 3 машины (муж посчитал), льготная примерно 50 машин. На выезд из Донецка»;

Jen: «8:17. Общая машин 85-90. Пускают по 5-6 раз в полчаса. Приехали в 5:40. Были 89 и льготы половина. Подвинулись за все время на машин 20-25».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Олег: «6:41. Октябрь, очередь далеко в селе, льгота от камышей, движение очень медленное, едут заниматели очередей на всех знакомых, стою с 5:20 проехал метров 10»;

Виталий: «8:25. В Пищевике были ночники, машин очень много».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.