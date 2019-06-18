Тонула в море: На Донетчине спасли женщину. Новости

В с. Белосарайская Коса (Мангушский р-н, Донецкая обл.) спасли тонувшую в море женщину. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«16 июня в 18:00 в Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области поступила информация о спасенной женщине в Азовском море в с. Белосарайская Коса Мангушского района. Примерно в 13:45 местные жители вытащили женщину, 1963 года рождения, из воды на берег и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Женщина была доставлена в реанимационное отделение больницы в г. Мариуполь», – сообщили в ГСЧС.