Артобстрел Марьинки: В ОБСЕ рассказали о пострадавших. Новости

В Марьинке (Донецкая обл.) в результате артиллерийского обстрела ранены 4-ро гражданских лиц. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 17 июня.

В ОБСЕ сообщили, что 15 июня в одноэтажном доме на ул. Шевченко, 292 в жилом районе на юго-восточной окраине Марьинки на расстоянии менее 1 км от линии соприкосновения наблюдатели видели мужчину (61 год) с ранениями правой руки и грудной клетки. Он сказал, что рано утром 14 июня, находясь дома, слышал несколько взрывов и пытался отвести свою семью в ближайшее укрытие, но увидел яркий свет и потерял сознание.

Снаружи дома наблюдатели видели в южной стене пробоину размером 2,5 м, 3 разбитых западных окна, а также обломки на земле. Внутри дома команда Миссии видела, что мебель в гостиной уничтожена, частично разрушена внутренняя стена, а на полу валяются обломки.

По оценке СММ, все повреждения были свежими и образовались в результате попадания артиллерийских снарядов; тип примененного вооружения и направление огня установить не удалось.

При осмотре летней кухни, расположенной примерно на 5 м южнее дома, наблюдатели отметили, что ее западная стена полностью разрушена, восточное окно разбито, а на полу внутри лежат упавшие потолочные конструкции и обломки. По их оценке, повреждения образовались в результате спровоцированной обстрелом ударной волны.

16 июня в больнице в Курахово команда СММ видела женщину (56 лет, жена вышеупомянутого мужчины) с порезами и гематомами на правой руке и ноге. Женщина сообщила, что рано утром 14 июня, находясь в доме, она услышала взрыв, а также увидела яркий свет и дым, после чего потеряла сознание. По ее словам, вскоре после этого она пришла в себя и видела, как 4-х членов ее семьи, получивших травмы, вытягивали из-под обломков дома.

16 июня медики в больнице рассказали членам патруля СММ, что женщина получила гематомы и осколочные ранения обеих рук и ног, вызванные попаданиями обломков и осколков; мужчина получил гематомы, образовавшиеся в результате попадания обломков, а также осколочные ранения обеих рук и ног. По словам медперсонала, в результате этого инцидента внучка (9 лет), дочь (30 лет) и тесть (86 лет) женщины также получили травмы, в том числе гематомы и осколочные ранения.

Ранее сообщалось, что НВФ обстреляли Марьинку из артиллерии, снаряд попал в жилой дом. Позже появились новые подробности о пострадавших и фото с места обстрела.

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