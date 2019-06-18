Сводка из зоны ООС за 17 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 34 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Один украинский военный получил боевое травмирование. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

у Широкино – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

на окраине Лебединского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Талаковки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

у Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у Павлополя – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Новоселовки Второй – из автоматических гранатометов;

у Песок – из минометов калибрами 120 и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Авдеевки – из минометов калибром 120 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

у Марьинки – из миномета калибром 82 мм;

у Опытного – из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

у Пивденного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

на окраине Крымского – из миномета калибром 82 мм;

у Попасной – из минометов калибром 82 мм и станкового противотанкового гранатомета;

у Луганского – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе поселка Шумы (Торецк) – из стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

на окраине Новоалександровки – из минометов калибром 120 мм, вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета;

у Золотого-4 – из минометов калибром 82 мм, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил один раз. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил обстрел позиций украинских военных вблизи населенного пункта Луганское – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения армии Украины минувшей ночью нанесли массированный удар из 122-миллиметровой артиллерии по району села Красноармейское (после переименования – Крещатицкое, – ред.). Выпущено 15 снарядов калибром 122 мм».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и села Нижнее Лозовое. Огонь велся из минометов калибром 120 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС».