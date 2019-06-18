Сводка из зоны ООС за 17 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 34 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Один украинский военный получил боевое травмирование. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:
- у Широкино – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- на окраине Лебединского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Талаковки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- у Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- у Павлополя – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Новоселовки Второй – из автоматических гранатометов;
- у Песок – из минометов калибрами 120 и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Авдеевки – из минометов калибром 120 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- у Марьинки – из миномета калибром 82 мм;
- у Опытного – из крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:
- у Пивденного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- на окраине Крымского – из миномета калибром 82 мм;
- у Попасной – из минометов калибром 82 мм и станкового противотанкового гранатомета;
- у Луганского – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе поселка Шумы (Торецк) – из стрелкового оружия;
- вблизи Новотошковского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- на окраине Новоалександровки – из минометов калибром 120 мм, вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета;
- у Золотого-4 – из минометов калибром 82 мм, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил один раз. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил обстрел позиций украинских военных вблизи населенного пункта Луганское – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В «ДНР» сообщают, что «подразделения армии Украины минувшей ночью нанесли массированный удар из 122-миллиметровой артиллерии по району села Красноармейское (после переименования – Крещатицкое, – ред.). Выпущено 15 снарядов калибром 122 мм».
В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и села Нижнее Лозовое. Огонь велся из минометов калибром 120 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС».
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