НВФ можно было помешать сбить самолет: Эксперт о трагедии Ил-76. Новости

Сбивания незаконными вооруженными формированиями (НВФ) самолета Ил-76 в Луганске можно было избежать, если бы были проведены соответствующие войсковые мероприятия по прикрытию борта, который прибывал в Луганский аэропорт. Такое мнение высказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, который руководил экспертизой по данной катастрофе, в интервью «Сегодня».
По его словам, переброска личного состава в Луганский аэропорт проводилась, в том числе, и над территорией, которая контролировалась противником. Он считает, что при таком положении дел в обязательном порядке должны были быть приняты меры, направленные на преодоление противовоздушной обороны противника, но они не были приняты.
«То есть, должна была, к примеру, подняться штурмовая авиация. Она должна была обеспечить коридор для полета. Ведь Ил-76 – это обыкновенный транспортный самолет, он не может обеспечить свою защиту. В то же время, у защитников Луганского аэропорта было достаточно средств: шесть 120-мм минометов, много БМП, БТР, они могли бы расставить снайперские группы, за 10 минут до посадки провести артобстрел подступов, для того, чтобы противник спрятался и не смог вести огонь по самолету. Но в Луганском аэропорту не знали, что к ним летят самолеты и поэтому эти мероприятия не проводились. А непосредственно на подлете самолета они, очевидно, не успевали обеспечить безопасность транспортного самолета», – рассказал Рувин.
Напомним, 14 июня 2014 года примерно в 01:10 из ПЗРК «Игла» был сбит военно-транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных Сил ВСУ при посадке в аэропорту «Луганск». На борту самолета находилось 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа.
В Красногвардейском районном суде Днепра 13 августа 2018 года был объявлен обвинительный акт по «экс-главе ЛНР» Игорю Плотницкому и двум главарям незаконных вооруженных формирований (НВФ) Игорю Патрушеву и Александру Гурееву. СБУ собрала очередные доказательства того, что к авиакатастрофе причастны офицеры российской военной разведки и ЧВК «Вагнера».
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