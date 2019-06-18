Болельщики «Шахтера» выбрали лучшего игрока команды в минувшем сезоне. Новости

Болельщики футбольного клуба «Шахтер» определили лучшего футболиста команды в сезоне-2018/19. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба «оранжево-черных».

«По результатам голосования победителем стал капитан "горняков" Тайсон, который набрал 3 129 баллов», – сказано в сообщении.

В минувшем сезоне 31-летний бразильский полузащитник провел 35 матчей, отличился 6 забитыми мячами и 15 ассистами. Фанаты трижды называли его лучшим игроком месяца – в сентябре, ноябре и мае.

Второе место занял голкипер Андрей Пятов с 1 411 голосами. Далее расположились Марлос (797), Жуниор Мораес (788) и Тарас Степаненко (486).

Всего в опросе на официальных страницах «Шахтера» в социальных сетях приняли участие 6 611 болельщиков.