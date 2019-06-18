В Харькове переселенка шьет сумки из использованных рекламных баннеров (Фото). Новости

Переселенка из неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) дизайнер Екатерина Уварова в Харькове нашла применение уже использованным рекламным баннерам – шьет из них сумки-шопперы.

Вместе с работой над продвижением собственного бренда одежды, который Екатерина создала лишь полгода назад, сегодня она активно пропагандирует идеологию осознанного потребления. Девушка нашла применение использованным рекламным баннерам. Попробовала их переделать, и из вторичного сырья начала создавать сумки-шопперы.

«Человечество давно вышло из пещер, где было актуально носить шкуры диких зверей: мы живем совсем в другое время, когда есть большое количество новых материалов. При этом мусор – серьезная и большая проблема», – рассказала Екатерина.

Пока предпринимательница отшила первые 15 сумок. Материалами для необычных аксессуаров стали рекламные баннеры конкурсов красоты «Мисс Макеевка», в которых Екатерина принимала участие. Еще со школьных лет она интересовалась модой, поэтому талант к созданию чего-то модного и креативного у харьковского дизайнера давно. «Работая над созданием bannerbag (сумки и аксессуары с использованием баннеров наружной рекламы), я поняла, что вполне креативно можно подходить к идее переработки мусора», – отметила предпринимательница-переселенка.

Сегодня Екатерина уже размышляет над каналами распространения сумок из баннеров. Часть планирует раздавать по магазинам бесплатно, кое-что – оставить под коммерцию. «Идея со "второй жизнью" баннеров мне очень нравится. Во-первых, это возможность хоть немного уменьшить количество вредных веществ, которые выделяются при попадании на городские свалки, во-вторых, такие сумки являются очень прочными, их можно носить в дождь, не волнуясь, что, например, важные документы промокнут», – подчеркнула Екатерина Уварова.

Дизайнер планирует также комбинировать с баннерной сеткой джинс. По замыслу предпринимательницы, такие сумки не останутся без внимания поклонников bannerbag.

Источник: Бизнес-Восток

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