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ДТП в Славянске: Столкнулись два авто (Фото). Новости

ДТП в Славянске: Столкнулись два авто (Фото)

18.06.19 10:38dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба полиции Славянска

На перекрестке в центре Славянска (Донецкая обл.) 17 июня столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

«Около восьми утра на перекрестке улиц Университетская и Васильевская в Славянске произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль "Пежо", который двигался в направлении площади Соборной, столкнулся с "Славута". Водителями транспортных средств оказались девушка 1997 года рождения и мужчина 1955 года, оба – жители города», – рассказали в полиции.

Фото: пресс-служба полиции Славянска

Информация о происшествии внесена в Единый учет Славянского отдела полиции. Проводится проверка.

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