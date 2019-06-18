ДТП в Славянске: Столкнулись два авто (Фото). Новости

На перекрестке в центре Славянска (Донецкая обл.) 17 июня столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

«Около восьми утра на перекрестке улиц Университетская и Васильевская в Славянске произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль "Пежо", который двигался в направлении площади Соборной, столкнулся с "Славута". Водителями транспортных средств оказались девушка 1997 года рождения и мужчина 1955 года, оба – жители города», – рассказали в полиции.

Фото: пресс-служба полиции Славянска

Информация о происшествии внесена в Единый учет Славянского отдела полиции. Проводится проверка.