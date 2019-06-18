В Администрации президента рассказали, о чем говорили Зеленский и Ларше во Франции (Фото). Новости

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита во Францию 17 июня провел встречу с главой Сената Республики Жераром Ларше. Французский чиновник отметил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба Администрации президента Украины.

Во время встречи также говорилось о возвращении в Украину пленных моряков и политических заключенных, содержащихся на территории России.

Кроме того, Владимир Зеленский и Жерар Ларше обсудили прогресс в реализации Минских договоренностей и возможную встречу в Нормандском формате в ближайшее время.

Президент Украины и глава Сената Франции также пообщались об инвестициях, гуманитарном восстановлении Донбасса и возможности создания «комиссии диалога» с участием парламентариев обеих стран, которая будет нарабатывать международные проекты.