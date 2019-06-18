Выудил из реки: У краматорчанина изъяли более 40 гранат (Фото). Новости

У жителя Краматорска (Донецкая обл.) правоохранители изъяли 40 гранат к подствольному гранатомету и еще несколько Ф-1 и РГД-5. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что правоохранителям поступило сообщение о том, что нетрезвый хозяин дома грозит родным все взорвать.

Первыми по вызову прибыли патрульные, которые успокоили мужчину и убедились в том, что угрозы вполне реальны.

«Следственно-оперативная группа Краматорского отдела полиции изъяла у владельца целый арсенал, состоящий из гранат ВОГ, Ф-1, РГД-5, а также патронов различного калибра в небольшом количестве. Подозреваемый объясняет, что "выловил" все с помощью специального магнита из реки и сложил у себя на всякий случай», – рассказали в полиции.

Фото: пресс-служба полиции Краматорска

Сейчас с найденным работают эксперты. Мужчине инкриминируется незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами (ст.263 Уголовного кодекса Украины). Он впервые предстанет перед судом.