В Киев прибыл новый представитель США в Украине. Новости

Экс-посол США в Украине Уильям Тейлор прибыл в Киев и заменит Кристину Квин на посту временного поверенного США в делах Украины. Об этом сегодня, 18 июня, сообщили в посольстве США в Украине.

Отмечается, что Уильям Тейлоро будет руководить американской дипмиссией во время выборов и «переходного периода» в Украине.

В посольстве США в Украине также напомнили, что Тейлор уже был послом США в Украине с 2006 по 2009 год, а также был специальным координатором Государственного департамента по вопросам Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете и на других дипломатических должностях. Перед последним назначением Уильям Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.

«Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом. Соединенные Штаты остаются глубоко преданные успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины, и мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», – сказал Уильям Тейлор.

Также в посольстве отметили, что Кристина Квин вернется к своей работе в должности заместителя главы дипмиссии в Украине.