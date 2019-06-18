Сплошные контрасты: Житель Горловки показал центральные улицы (Видео). Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) на центральных улицах разрушаются дороги, многие магазины, парикмахерские и другие заведения закрыты, в некоторых квартирах похозяйничали мародеры. Восстановлением фасадов и ремонтом домов никто не занимается. Об этом сообщает горловчанин Михаил Светлов.

Житель Горловки прошел по ул. Пушкинской, Первомайской. «Снимаю сегодня на Пушкинской. Центр. Эта улица и ранее славилась полной готовностью к ремонту дороги, тротуаров и домов. Лучше не стало. Но давайте по порядку. Дети с музыкой из колонки. Ямы... Закрытые парикмахерские, магазины, банки... Студия суши "Якудза" на этой улице – самое посещаемое место. Дети несут домой бутыли с питьевой водой», – рассказывает Светлов.

«На пересечении с улицей Комсомольской кронированные деревья выглядят мрачно. Практически мертвыми. Ямы, ямы... Старое объявление о работе, написанное прямо на тротуаре. Фасады домов по обе стороны не радуют. Элементы лепки норовят упасть на голову прохожему. Не знаешь, куда смотреть: под ноги или над головой...», – добавляет он.

По словам Светлова, на столбах наклеены объявления о розыске особо опасного преступника. «Бывшего военнослужащего, ранее судимого и вооруженного (кто не знает – это бывший комендант города!)», – объясняет он.

«Иду в сторону памятника Горлову по ул. Первомайской. Здесь люди ждут перевозчиков для поездки в Донецк. Витрина дорогой мужской одежды "Воронин", по соседству – выбитые окна разоренной квартиры, и тут же – новая витрина магазина "Норд". Сплошные контрасты... И очень много ям по ул. Пушкинской», – сообщает горловчанин.

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