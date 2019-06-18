На Луганщине 7-летняя девочка сбежала от пьяной матери. Новости

В с. Ганусовка (Новопсковский р-н, Луганская обл.) 7-летняя девочка ушла от матери, пока та распивала спиртное. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщается, что правоохранителям поступило сообщение от 33-летней женщины о том, что исчезла ее 7 летняя дочь.

«Мать девочки объяснила полицейским, что она вместе с дочерью находились у своей знакомой в соседнем селе Степное. Женщины распивали спиртные напитки, а ребенок в это время играл. Через некоторое время мать обнаружила отсутствие девочки», – сообщили в полиции.

Правоохранители выяснили, что девочку забрал к себе дедушка, который знал, что родители ребенка продолжительное время злоупотребляют спиртным и не занимаются воспитанием дочери.

«Жертвой преступления девочка не стала. С горе-матерью полицейскими проведена профилактическая беседа. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности ст. 184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей"», – добавили в пресс-службе.