На Луганщине завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания. Новости

В Луганской области основная сессия ВНО-2019 завершилась тестированием по химии, которое прошло на одном пункте в Северодонецке. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«К проведению процедуры ВНО было привлечено 50 педагогических работников. Для участия во внешнем независимом оценивании по химии зарегистрировались 288 человек. Появились на пункт тестирования 250 участников (86,8% от числа зарегистрированных)», – сообщили в пресс-службе.

Тест по химии состоял из 52 заданий, на выполнение которых участникам было отведено 150 минут.

«Последний день основной сессии ВНО прошел без нарушений процедуры тестирования», – добавили в пресс-службе.