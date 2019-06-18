На пляже: На Донетчине мужчина ударил 16-летнего парня ножом. Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) арестован мужчина, который на пляже ударил 16-летнего парня ножом в живот. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По ходатайству Константиновской местной прокуратуры, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 44-летнему местному жителю, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения несовершеннолетнему юноше.

Как рассказали в прокуратуре, 12 июня, около 17:15 мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, готовил шашлык на городском пляже вместе со своей сожительницей и тремя несовершеннолетними детьми. Во время разговоров он громко ругался, не реагируя на многочисленные замечания окружающих людей.

Один из молодых парней, также навеселе, подошел к мужчине, чтобы сделать ему очередное замечание, но тот, разозлившись, ударил его в живот ножом, который держал в руке, после чего пытался покинуть пляжную зону. Однако мужчина был задержан отдыхающими вместе с орудием преступления в руке и передан вызванному на место происшествия наряду полиции.

Пострадавший 16-летний юноша сейчас находится в хирургическом отделении городской больницы в удовлетворительном состоянии – у него диагностировано колото-резаное ранение брюшной полости. Досудебное расследование продолжается.