За выходные в Славянском районе выявили трех нетрезвых водителей. Новости

За выходные в Славянском районе правоохранители выявили трех нетрезвых водителей. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба полиции Славянска.

Нарушителями оказались жители Святогорска, Николаевки и Константиновки.

«Всего за три выходных дня в Славянском районе сотрудники групп реагирования полиции привлекли к административной ответственности 34 водителя», – сообщили в полиции.

В пресс-службе также добавили, что среди нарушений – неверное пересечение дорожной разметки и пешеходных переходов, управление транспортом без документов.

«Но одним из самых опасных нарушений ПДД остается вождение в состоянии опьянения – таких горе-водителей полицейскими было выявлено три. Все они будут лишены прав управления на 1 год и оплатят штраф в 10200 гривен», – отметили в полиции.