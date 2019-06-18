Четырем причастным к крушению МН17 будут объявлены подозрения после обнародования их имен, – Зеркаль. Новости

Подозрения первым четверым подозреваемым в крушении «Боинга» MH17 Малайзийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году будут выдвинуты после того, как их имена будут обнародованы Совместной следственной группой (ССГ). Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«Имена будут объявлены. Будут предъявлены подозрения. После этого должен заработать сам уголовный суд Схипхола (Схипхол, Нидерланды), который будет рассматривать это дело. Но пока суд не установит вину таких-то, нельзя сказать, что они являются виновными… Это только верхушка. Естественно, потом количество людей, которые причастны к этому, будет гораздо большим, чем эти четыре человека, которые будут объявлены», – рассказала Зеркаль.

На вопрос, идет ли речь о руководстве российской армии, она ответила утвердительно, пояснив, что осуществить передачу такого вооружения, как зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит самолет, «без разрешения руководства нельзя».

Замминистра уточнила, что «уже есть вся информация о том, как заезжал "Бук", но нет информации о том, кто стрелял, кто несет ответственность».

После этого, по ее словам, ожидается презентация международной группы исследователей Bellingkat, которые собирают и анализируют информацию из открытых источников. «Будет еще интересная презентация Bellingcat. Они всегда идут дальше, чем официальная группа расследования», – добавила Зеркаль.

Она рассказала, что представители Нидерландов и Австралии совместно продвигаются «в рамках своей претензии к россиянам за сбитие Боинга как к государству». «Они провели с ними уже один раунд консультаций, и теперь они двигаются ко второму раунду консультаций (с целью, – ред.) привлечь Россию к ответственности, как государство», – рассказала замглавы МИД Украины.

«Пока это международно-правовая ответственность. Это все сложные процессы, и они к ним относятся очень осторожно, взвешенно и, в отличие от нас, понимают, что в международном праве с международно-правовой ответственностью спешить нельзя», – резюмировала Зеркаль.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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