Зеленский хочет уволить Климкина и Луценко: Стефанчук обратился к Раде. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде представления на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко и главы МИД Украины Павла Климкина и рассчитывает, что депутаты поддержат эти инициативы на этой пленарной неделе. Об этом заявил на заседании Согласительного совета Верховной Рады представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Стефанчука, глава государства также хочет назначения Вадима Пристайко в МИД.

«Очень просим парламент Украины найти возможность на этой пленарной неделе найти возможность рассмотреть три представления, которые внесены президентом Украины. Это о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Луценко Юрия Витальевича с должности генерального прокурора Украины, об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел и о назначении Пристайко министром иностранных дел Украины», – сказал Стефанчук.