Сломалась лестница: На Луганщине пожилой мужчина упал в колодец (Фото). Новости

В Попасной (Луганская обл.) пожилой мужчина упал в колодец. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Сообщается, что 17 июня в 5:49 спасателям поступило сообщение о том, что по ул. Заречной в Попасной в колодец упал мужчина и не может самостоятельно выбраться.

«Прибыв на место происшествия, спасатели 30-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области с помощью спасательной веревки достали гражданина 1958 года рождения. Как выяснилось потом, пострадавший проводил ремонтные работы в колодце и случайно сломалась лестница», – рассказали в ГСЧС.

Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области