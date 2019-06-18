Как сохранить электроэнергию и деньги, пользуясь кондиционером: 10 полезных советов. Новости

Вдвойне уменьшить потребление электроэнергии кондиционерами в жаркую погоду, сохранить деньги и обеспечить комфорт помогут 10 энергоэффективных советов. Об этом сообщает пресс-служба «Донецких энергетических услуг».

1) пользуйтесь кондиционерами с классом энергоэффективности не ниже А или А+;

2) охлаждайте только необходимые помещения, где находитесь большую часть суток;

3) во время работы кондиционера плотно закрывайте двери и окна, чтобы не терять холод;

4) защитите дом и комнаты от лишнего нагрева, чтобы уменьшить потребность в использовании кондиционера:

опускайте жалюзи или шторы, а лучше – используйте внешние роллеты;

навес над окном сохранит несколько градусов в самое жаркое время– в полдень;

хорошо утепленный дом летом меньше нагревается;

от солнца защитит тональная пленка на окна или стеклопакеты с напылением;

вместо ламп накаливания установите LED-лампы, которые почти не нагреваются;

5) не переохлаждайте помещение – комфортная температура для человека летом 23-24 градуса, а перепад между жарой и прохладой должен быть не более 12 градусов;

6) утром, пока не слишком жарко, достаточно открыть окна и проветрить квартиру;

7) ежегодно делайте профилактику кондиционера – проверку, зарядку охлаждающей жидкостью, фильтры от пыли очищайте регулярно – и прибор будет работать эффективнее;

8) не заграждайте кондиционер шторами, обеспечивайте свободный оборот воздуха;

9) не стоит держать кондиционер постоянно включенным – лучше настроить периодические включение прибора с помощью встроенного таймера или через «умную» розетку;

10) используя кондиционеры ночью, применяйте экономный режим «sleep», двухзонный счетчик электроэнергии поможет платить в 2 раза меньше за электроэнергию с 23:00 до 7:00.