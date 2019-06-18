На Луганщине пограничники задержали 40 ящиков водки (Фото). Новости

В районе проведения операции Объединенных сил прекращено незаконное перемещение товаров народного потребления. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, в рамках проведения совместной межведомственной операции «Граница-2019» во время выполнения задач по охране государственной границы в районе населенного пункта Черногоровка (до переименования – Красная Звезда, Луганская обл.) пограничниками задержана группа лиц, которые пытались переместить через границу Украины в РФ товары народного потребления.

Во время выполнения задания по охране государственной границы пограничным нарядом в непосредственной близости от линии государственной границы были выявлены и задержаны 2-е граждан Украины, которые на автомобиле УАЗ с прицепом пытались переместить в РФ водочные изделия и рыболовное снаряжение с целью дальнейшего их сбыта. 49 упаковок водки и рыбацкие принадлежности в 40 ящиках на общую сумма около 200 тыс. грн, а также транспортное средство с прицепом будут переданы сотрудникам ГФС. Правонарушители задержаны в административном порядке за попытку нарушения государственной границы. Их дальнейшую судьбу решит суд.