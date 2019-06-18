Место голосования перед выборами в Верховную Раду изменили почти 10 тыс. человек (Инфографика). Новости

Место голосования перед досрочными выборами в Верховную Раду Украины по состоянию на сегодня, 18 июня, изменили почти 10 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей.

Всего на сегодняшний день место голосования изменили 9632 человек.

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