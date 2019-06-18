КПВВ на Донбассе должны быть безопасными местами, – ООН. Новости

КПВВ на Донбассе должны быть безопасными и достойными местами. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», в ходе брифинга рассказала заместитель главы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калхун. Брифинг на тему «Оценка условий пересечения линии соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда» прошел сегодня, 18 июня.

По словам Калхун, для тех, кто пересекает линию разграничения, КПВВ являются важным мостом. Почему этот мост является критичным, представителям УВКБ рассказывают люди. «Это важно для бабушки в Верхнеторецком. Ее дочь и внуки живут на неподконтрольной территории. Они живут лишь за несколько километров, и часто проведывали друг друга. Ни одна из женщин не переехала, но теперь они будто живут в отдаленных регионах. Есть только контрольный пункт – это узкий мост, чтобы соединить их», – рассказала замглавы УВКБ ООН.

То же самое касается и мужчины в Станице Луганской. По словам Ноэль Калхун, в 2014 году он выехал из Луганска, так как он был украинским офицером. Мужчина переехал на простую дачу, где кровать и печь. Его жена больна, и она осталась дома, так как не смогла бы выжить в условиях дачи. Эти люди также имеют возможность увидеться на КПВВ.

«Есть тысячи таких историй вдоль линии разграничения. Эта линия попала между людей, которые любят друг друга. Именно по этой причине мы продолжаем говорить о КПВВ. Ситуация на КПВВ также касается прав человека – права граждан Украины, независимо от того, где они проживают, пользоваться своими правами», – сказала заместитель главы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Она отметила, что жителям неподконтрольных территорий приходится пересекать линию разграничения, чтобы зарегистрировать новорожденного ребенка, чтобы получить паспорт, получить пенсию. «Чтобы защитить права человека, уважать человеческие связи граждан, важно, чтобы КПВВ, насколько это возможно, были безопасными и достойными местами», – сказала Калхун.