На Луганщине осудили мужчину, который избил и ограбил женщину. Новости

В Луганской области к 10 годам тюрьмы приговорили 25-летнего жителя Северодонецка, который избил и ограбил женщину. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Следствием установлено, что в октябре 2018 года 25-летний житель Северодонецка вечером напал на женщину возле кафе-бара и нанес ей многочисленные удары кулаками по лицу и голове.

«Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, нападавший снял с нее две женские сумки и завладел личными вещами: мобильным телефоном, ключами, документами и банковскими карточками», – рассказали в прокуратуре.

Затем мужчина скрылся с места преступления.

Когда потерпевшая пришла в себя, она начала звать на помощь. Женщину госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой, большим количеством ушибов и ссадин.

Приговором Северодонецкого городского суда мужчина признан виновным в совершении указанного преступления и приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.