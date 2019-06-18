40 минут просто стоим без движения в Еленовке: Ситуация в пунктах пропуска днем 18 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 18 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Дмитрий: «12:20. Горловка в Украину. Машин много. Движения практически нет».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Сергей: «11:16. "Каргилл" из Донецка. ***ец! Стоим на мосту. Это машин 80. И льготы 50. Пропускают каждые минут 15 по 2-3 машины с каждой очереди»;

Александер: «11:42. Марьинка в Донецк машин 13»;

Александер: «12:48. "Каргилл" в Донецк основная 40-50. Льгота на 5 меньше»;

Елена: «14:10. "Каргилл" в Украину. До моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Наталья: «10:17. 40 минут просто стоим без движения в Еленовке, капец»;

Jen: «12:10. Еленовка в Украину. 65-70 машин на выезд»;

Наталья: «14:10. Еленовка в Украину. Очередь не большая, может машин 70, но пускают медленно, с 9 утра стоим, пока сороковые с хвостом».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Stasjan: «11:21. Пищевик в ДНР 20 машин и 2 льготы»;

Виктория: «12:33. Гнутово. Очередь очень медленно двигается на ДНР в сторону Мариуполя. На "нулевом" пусто, пеших много. Кроме пенсионеров + отдыхающих добавилось»;

Виктория: «13:26. Октябрь – Гнутово в сторону Мариуполя. По шесть машин, три льготы три обычные, приехали в девять, от камышей сейчас стоим седьмые».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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