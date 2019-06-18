Короткое замыкание: В Лисичанске загорелась маршрутка (Фото). Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) сегодня, 18 июня, возле жилого дома загорелся автомобиль «ГАЗ». К счастью, во время пожара никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Луганской области.

«18 июня в 8:47 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что вблизи жилого дома по ул. В. Сосюры в г. Лисичанск горит автомобиль», – говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит моторный отсек автомобиля «ГАЗель». Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

По данным ГСЧС, при пожаре никто не пострадал.

Как уточняется, огонь был ликвидирован в 9:08. «К ликвидации привлекались 5 пожарных на пожарной автоцистерне», – добавили в пресс-службе.