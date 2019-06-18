Город-призрак: Как выглядит Луганск в июне (Фото). Новости

Пользователь Facebook Владимир Камынин на своей странице в соцсети опубликовал фото, как выглядит временно неподконтрольный украинской власти Луганск в июне.
«Июнь 2019. Луганск в объективе талантливого фотохудожника Алексея Заратуйченко», – написал он.
Другие пользователи соцсети прокомментировали увиденное:
- Денис: «Дыра…»;
- Валентина: «Людей нет((((((«;
- Alexander: «Даже машин практически нет»;
- Андрей: «Трамваев больше нет»;
- Никишин: «И снова город-призрак!!!»;
- Владимир: «Мертвый город – рождество»;
- Андрей: «Пустота»;
- Лидия: «Сейчас в час пик пробки на светофорах»;
- Сергій: «Как-то пустовато»;
- Alex: «Удивительно, что провода еще не сняли»;
- Олег: «Печалька»;
- Алла: «Где люди?».
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