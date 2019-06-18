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Город-призрак: Как выглядит Луганск в июне (Фото). Новости

Город-призрак: Как выглядит Луганск в июне (Фото)

18.06.19 16:46dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook / Владимир Камынин

Пользователь Facebook Владимир Камынин на своей странице в соцсети опубликовал фото, как выглядит временно неподконтрольный украинской власти Луганск в июне.

«Июнь 2019. Луганск в объективе талантливого фотохудожника Алексея Заратуйченко», – написал он.

Другие пользователи соцсети прокомментировали увиденное:

  • Денис: «Дыра…»;
  • Валентина: «Людей нет((((((«;
  • Alexander: «Даже машин практически нет»;
  • Андрей: «Трамваев больше нет»;
  • Никишин: «И снова город-призрак!!!»;
  • Владимир: «Мертвый город – рождество»;
  • Андрей: «Пустота»;
  • Лидия: «Сейчас в час пик пробки на светофорах»;
  • Сергій: «Как-то пустовато»;
  • Alex: «Удивительно, что провода еще не сняли»;
  • Олег: «Печалька»;
  • Алла: «Где люди?».

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