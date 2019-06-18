Луганщина: На оборудование, транспорт и ремонты больниц потратят более 60 млн грн. Новости

В Луганской области направят более 60 млн грн до конца 2019 года на ремонты больниц, приобретение оборудования и транспорта. Об этом сегодня, 18 июня, сообщила и. о. директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Инна Фесенко, передает пресс-служба ЛугОГА.

По ее словам, до конца текущего года для проведения ремонтных работ в рамках выполнения распоряжения председателя ЛугОГА от 08.04.2019 № 279 «Об утверждении Плана перспективного развития Луганской области на 2019-2021 годы», на обновление парка автотранспорта и медицинского оборудования больниц планируется направить более чем 61,5 млн грн. В том числе на медицинское оборудование и автотранспорт – 16 млн грн, на проведение ремонтных работ – 45,5 млн грн.

Также Фесенко рассказала, что в городах и районах области насчитывается 20 лечебных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь населению. Коечный фонд составляет 3 703 круглосуточных стационарных кроватей. В поликлиниках и стационарных отделениях работает 1 527 врачей и 4 256 человек среднего медицинского персонала.

По ее данным, в течение 2016-2019 годов для центральных городских и районных больниц приобретено 1 600 единиц оборудования на 200 млн грн, 13 единиц автотранспорта на 6 млн грн и проведение ремонтных работ на общую сумму 143 млн грн за счет средств местных бюджетов.

Среди проблемных вопросов и. о. директора департамента здравоохранения отметила, что на сессиях нескольких районных советов еще не решен вопрос о реорганизации медицинских учреждений в коммунальные некоммерческие предприятия. Также ряд больниц, которые оказывают специализированную медицинскую помощь, не имеют аппаратов для первичной реанимации новорожденных и тому подобное.

Как сообщалось ранее, в медицинских учреждениях Луганской области создаются отделения паллиативной и хосписной помощи.

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