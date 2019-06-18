Сорваны крыши домов и школы, выбиты окна: В Сватово пронесся ураган (Фото). Новости

В Сватово (Луганская обл.) пронесся ураган. Он сорвал крыши на домах и гаражах в городе. Больше всего пострадала школа № 8 и многоэтажки на квартале Мирном. На школе сорвало крышу и выбило окна. Об этом рассказал заместитель начальника Сватовского горрайонного отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Якухин.

Происшествие произошло 16 июня в 12:00. За 10 минут в городе прошли ливень и град. «В восьмой школе уничтожено покрытие спортзала, актового зала и столовой площадью 800 кв. м. Также повреждена крыша межкорпусных коридоров площадью 700 кв. м», – сообщил Якухин.

Внутри школы залило водой бетонные перекрытия и коридор. Ориентировочная площадь – 450 кв. м.

Повреждены 9 больших пластиковых окон и одно на лестнице. Оборвало электропровода и кабель интернета. Также повредило перила на лестнице в столовую. Во дворе школы сломало елку. Повреждена кровля на гараже и на тире.

Среди домов больше всего повреждений потерпел дом № 9 на квартале Мирном. Там крышу сорвало и повредило над одной квартирой на третьем этаже.

Остальные дома пострадали меньше – с крыш сорвало коньки и частично шифер. Также поврежден газопровод низкого давления по улице Грушевского – упало дерево.

По словам специалиста горсовета по вопросам энергосбережения Николая Подгорного, по акту обследования предварительно ущерб оценен в 300 тыс. грн. Нужно восстановить на домах 200 метров коньков, с крыш сорвало 294 листа шифера.

Источник: Сватове.City