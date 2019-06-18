Полиция отработала прифронтовой Торецк: Задержаны двое причастных к НВФ. Новости

Полицейские провели оперативно-профилактическую отработку прифронтового Торецка (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.). Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Более 60 сотрудников Национальной полиции Украины из состава ООС были задействованы в пеших и автомобильных патрулях. «Эти меры направлены на стабилизацию криминогенной ситуации в населенном пункте, усилению охраны общественного порядка и безопасности граждан, предотвращения незаконного оборота оружия, боеприпасов, наркотических веществ, а также недопущения возможных проявлений терроризма», – говорится в сообщении.

Так, по итогам проведенных мероприятий правоохранителями было проверено более 70 человек и 40 транспортных средств. Составлено 35 протоколов об административных правонарушениях, и выявлен водитель, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Во время комплексных мероприятий полицейские разоблачили владельца боевой гранаты. Мужчина хранил так называемый «сувенир» у себя во дворе частного дома, подвергая, таким образом, опасности собственную семью.

Также правоохранители изъяли два охотничьих ружья, по которым были нарушены условия хранения. И задержали транспортное средство, в котором перевозили металлолом без сопроводительных документов.

Кроме того, полицейским из состава ООС были задержаны 2 человека, причастных к незаконным вооруженным формированиям (НВФ).

Как отмечается, профилактические мероприятия на территории населенных пунктов, расположенных на линии разграничения, будут продолжаться и в дальнейшем.