Пенсионеры в Украине: Их численность выросла только на Донетчине и Луганщине. Новости

В Украине численность пенсионеров сокращается, а мужчины живут после выхода на пенсию до 4 лет. Это происходит при росте среднего возраста жизни как женщин, так и мужчин. При этом, согласно анализу данных Пенсионного фонда, с 1 января 2019 года по 1 апреля 2019 года выросла численность пенсионеров только в Донецкой и Луганской областях, на 1% и 1,1% соответственно. Об этом сегодня, 18 июня, сообщил глава Национального Совета экономического развития, экономический эксперт Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, за I квартал текущего года количество пенсионеров уменьшилось на 80 тыс. 456 человек, с 11 млн 470 тыс. 405 до 11 млн 389 тыс. 949. А за последние 4 года их количество сократилось на 6,2%. В 2015 году их численность составляла 12 млн 147 тыс. 200 человек, а на 1 апреля 2019 года, по данным Пенсионного фонда Украины, 11 млн 389 тыс. 900 пенсионеров. То есть сокращение произошло на 750 тыс. человек.

Так, эксперты Национального совета экономического развития проанализировали, насколько изменилась численность пенсионеров в регионах за I квартал 2019 года, и где произошло наибольшее сокращение.

Лидером по количеству пенсионеров в Украине, на 1 апреля 2019 года, является Днепропетровская область, где насчитывается 955 тыс. 617 человек, а в Черновицкой области их меньше всего – 221 тыс. 821 человек.

Донетчина вошла в ТОП-5 регионов, где больше всего пенсионеров, по состоянию на начало II квартала:

Днепропетровская область – 955 тыс. 617 человек;

Донецкая область – 813 тыс. 108;

Харьковская область – 794 тыс. 971;

Киев – 768 тыс. 567;

Львовская область – 685 тыс. 717.

В Луганской области численность пенсионеров составляет 339 тыс. 437.

В регионах Украины, за исключением Донетчины и Луганщины, численность пенсионеров уменьшилась от 0,6% до 1,3%.

«Наибольшая средняя продолжительность жизни в Украине для мужского населения была зафиксирована в 1965 году и составила 67,9 лет. У женщин наибольшая средняя продолжительность жизни была зафиксирована в 2017 году, составив 76,7 года. Мужское население в 2017 году имело среднюю продолжительность в 67 лет. На полную пенсию по возрасту мужчина, если нет соответствующего стажа в 26 лет, может рассчитывать в 63-65 лет. Женщина в этом году также увеличивает на год труд, если не имеет стажа, и выйдет на пенсию по возрасту в 61 год. Что же мы имеем? То, что женщина в среднем проживет на пенсию еще 16 лет, а мужчина лишь 2-4 года при такой продолжительности жизни в Украине. Поэтому перед каждым и возникает вопрос: следует ли вообще рассчитывать на пенсию, если значительное количество украинцев до нее не доживает?», – написал Дорошенко.

Как сообщалось ранее, Донецкая и Луганская области вошли в ТОП-5 регионов Украины, где за год больше всего выросла средняя пенсия.

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